Kargoyla gelen terlikten kokain çıktı! | Video
Konya’da narkotik ekipleri bir adrese düzenledikleri baskın sırasında gelen kargo paketinin içerisinde bulunan terliğe gizlenmiş 30 gram kokain ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU TERLİĞİN İÇİNDEN ÇIKTI
Polis ekipleri bilgi üzerine hızla ikametin bulunduğu adrese yöneldi. Polis adrese ulaşır ulaşmaz S.Ü. isimli bir kadının kuryeden kargoyu teslim aldığını tespit etti. Kargo paketini inceleyen polis ekiplerinin dikkatini paketin içerisindeki bulunan terlikler çekti. Terliği açan polis, araya sıkıştırılmış ve yapıştırılarak gizlenmiş vaziyette 30 gram kokain ele geçirdi. Kargoyla gelen terlik içerisinde kokain çıkması üzerine aramayı genişleten polis ekipleri şüphelinin ikametinde de arama gerçekleştirdi. İkamette yapılan aramada bir miktar daha kokain ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri, S.Ü isimli şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından adli işlem başlattı.
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