Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı | Video
Mersin'de kargoyla uyuşturucu ticareti yapmaya çalışan şüpheliler film gibi operasyonla suç üstü yakalandı, 3 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
3 şüpheli ifadeleri alınmak için emniyete götürüldü.
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