Video Yaşam Karı-koca sobadan sızan gazdan öldü, çocukları tedavi altında | Video

Karı-koca sobadan sızan gazdan öldü, çocukları tedavi altında | Video

Karı-koca sobadan sızan gazdan öldü, çocukları tedavi altında | Video
02.01.2021 | 08:47

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Batman’da sobadan sızan gazdan zehirlenen bir çift hayatını kaybetti, 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Isınmak için soba yakan aile fertleri, bir süre sonra fenalaştı. Son anda komşularının haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılan Bereket Atay (40) eşi Hatice Atay (35) ve 3 çocuğu tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Bereket ve eşi Hatice Atay sobadan sızan gaz nedeniyle kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Çocukların tedavisi devam ediyor.

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