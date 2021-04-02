Video Yaşam Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi. Panikleyen adam camdan böyle atladı | Video

Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi. Panikleyen adam camdan böyle atladı | Video

Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi. Panikleyen adam camdan böyle atladı | Video
02.04.2021 | 15:24

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Arnavutköy’de iş yerinden evine hastalandığı için erken dönen Murat B., karısını yatak odasında başka bir adamla yakaladı. Adamı yatak odasına kilitleyen aldatılan koca, polise haber verdi. Bu sırada panikleyen adam, yatak odasının camından atlayarak kaçmaya çalıştı. Ayağı kırılan adam, hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre olay dün saat 19.15 sularında Arnavutköy İslambey Mahallesinde meydana geldi. Çalıştığı işyerinden rahatsızlandığı gerekçesiyle erken çıkan ve evine gelen Murat B. , evde yabancı birinin olduğunu fark etti. İçeri giren Murat B., yatak odasında karısı ile Kader D isimli adamı yakaladı. Kader D.'yi yatak odasına kilitleyen adam, içeri geçip olayın şokunu atlatmak ve polise haber vermek istedi. Bu sırada odada kilitli olan Kader D. panikleyerek ikinci kattaki evin camından aşağı atladı. Ayağı kırılan Kader D. için ambulans çağrıldı. Kader D. Olay yerine gelen ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karakola giden Murat B., Kader D.'den şikayetçi oldu.

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