Video Yaşam Karısını bayıltana kadar döven kocadan akılalmaz sözler "Araca zarar verip başını..." dedi | Video

Karısını bayıltana kadar döven kocadan akılalmaz sözler "Araca zarar verip başını..." dedi | Video

Karısını bayıltana kadar döven kocadan akılalmaz sözler
04.01.2021 | 14:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'den duruşma sonrası zehir zemberek açıklamalar | Video 01:40
Son dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'den duruşma sonrası zehir zemberek açıklamalar | Video 04.01.2021 | 15:48
SON DAKİKA! Pınar Gültekin'in babası ve avukatı Rezan Epözdemir'den duruşma sonrası flaş açıklamalar | Video 02:10
SON DAKİKA! Pınar Gültekin'in babası ve avukatı Rezan Epözdemir'den duruşma sonrası flaş açıklamalar | Video 04.01.2021 | 15:41
Kısıtlamada fuhuş pazarlığı yapan kadına 3 bin 577 TL ceza | Video 01:28
Kısıtlamada fuhuş pazarlığı yapan kadına 3 bin 577 TL ceza | Video 04.01.2021 | 15:42
SON DAKİKA! Pınar Gültekin cinayeti davasında flaş gelişme! Pınar Gültekin'in babasından hakime... | Video 01:24
SON DAKİKA! Pınar Gültekin cinayeti davasında flaş gelişme! Pınar Gültekin'in babasından hakime... | Video 04.01.2021 | 15:28
Son dakika! 2021 yılı memur, emekli, polis, hemşire, öğretmen, avukat en düşük maaşları belli oldu | Video 01:47
Son dakika! 2021 yılı memur, emekli, polis, hemşire, öğretmen, avukat en düşük maaşları belli oldu | Video 04.01.2021 | 15:22
Bingöl’de çamura saplanan inek kurtarıldı | Video 01:11
Bingöl’de çamura saplanan inek kurtarıldı | Video 04.01.2021 | 15:12
Başıboş at trafiği birbirine kattı | Video 01:36
Başıboş at trafiği birbirine kattı | Video 04.01.2021 | 14:55
Karısını bayıltana kadar döven kocadan akılalmaz sözler Araca zarar verip başını... dedi | Video 06:52
Karısını bayıltana kadar döven kocadan akılalmaz sözler "Araca zarar verip başını..." dedi | Video 04.01.2021 | 14:07
Sultangazi'de mucize kurtuluş: Şans eseri ölümden böyle döndü | Video 00:42
Sultangazi'de mucize kurtuluş: Şans eseri ölümden böyle döndü | Video 04.01.2021 | 14:30
Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasına yakalanan genç: Şanssız kız diye çekin | Video 02:30
Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasına yakalanan genç: Şanssız kız diye çekin | Video 04.01.2021 | 14:31
Son dakika! Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayeti davasında Avukat Epözdemir'den flaş bilirkişi raporu açıklaması | Video 05:05
Son dakika! Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayeti davasında Avukat Epözdemir'den flaş bilirkişi raporu açıklaması | Video 04.01.2021 | 13:58
Son dakika! Kırşehir'de cesetleri toprak altından çıkartılan genç çiftten Vildan İ. son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:07
Son dakika! Kırşehir'de cesetleri toprak altından çıkartılan genç çiftten Vildan İ. son yolculuğuna uğurlandı | Video 04.01.2021 | 13:21
İstanbul Silivri'de eski koca dehşeti! Kayınvalide ve kayınbiradere silahlı saldırı | Video 01:31
İstanbul Silivri'de eski koca dehşeti! Kayınvalide ve kayınbiradere silahlı saldırı | Video 04.01.2021 | 12:48
İstanbul Kağıthane'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı | Video 01:31
İstanbul Kağıthane'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı | Video 04.01.2021 | 12:39
Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı | Video 06:04
Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı | Video 04.01.2021 | 11:46
Mehmet Ali Erbil'in flaş videolu paylaşımı sosyal medyada olay oldu! 2 yıl sonra bir ilk | Video 01:00
Mehmet Ali Erbil'in flaş videolu paylaşımı sosyal medyada olay oldu! 2 yıl sonra bir ilk | Video 04.01.2021 | 11:48
Şehit Polis Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:19
Şehit Polis Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.01.2021 | 11:48
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 19.91'e düştü | Video 04:52
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 19.91'e düştü | Video 04.01.2021 | 11:41
Engelli çocuğun polis olma hayali gerçek oldu | Video 00:46
Engelli çocuğun polis olma hayali gerçek oldu | Video 04.01.2021 | 11:08
Son dakika! İstanbul Basın Ekspres yolunda kaza... Bariyer kamyona ok gibi saplandı | Video 02:04
Son dakika! İstanbul Basın Ekspres yolunda kaza... Bariyer kamyona ok gibi saplandı | Video 04.01.2021 | 11:32

Antalya’nın Manavgat ilçesinde park halinde bulunan aracının içerisinde eşini öldüresiye döven şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde yarı baygın halde bulunan kadın ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öfkeli koca, eşini araca zarar verdiğini ve başını araca kendi vurarak yaralandığını söyledi ancak gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Yaralı kadın kocasından davacı olurken şüpheli koca adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun mahallesi Öger İlköğretim okulu önünde park halinde bulunan 07 AGL 173 plakalı otomobil içerisinde bir kadının darp edildiği ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri aracın bulunduğu yerden ayrıldığını tespit etti. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucu araç, Sorgun Mahallesi 8009 sokak üzerinde park halinde bulundu. Aracının içerisinde yakalanan E.T polis ekipleri tarafından göz altına alınırken, darp edildiği belirtilen H.T yarı baygın bir vaziyette polis aracına alındı. H.T olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.T'nin araç içerisinde eşini darp ettikten sonra eve gidip olaya tepki gösteren 16 yaşındaki oğlu S.T ve 15 yaşındaki kızı S.T'yi de darp ettiği ortaya çıktı. Şahıstan eşi ve çocukları davacı oldu.


E.T, götürüldüğü karakolda eşini dövmediğini belirterek "Eşim araç içerisinde bir anda sinirlenip sinyal kolu ve anahtar kontağını kırmak suretiyle aracıma zarar verdi. Kendisi başını araca vurmak suretiyle kendisine de zarar verdi. Kendisinden davacıyım" dedi.


Geceyi emniyette gözaltında geçiren E.T işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA