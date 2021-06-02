Karısını kontrol noktasında bırakıp kaçtı | Video

İzmit İlçesinde, uygulama noktasında kontrol amaçlı durdurulan araç sahibi, şüphe üzerine eşi araçtan indirildikten hemen sonra gaza basarak son sürat kaçmaya başladı. Kaçan araç yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu yakalandı. Çiftin dolandırıcılık suçundan arandığı öğrenildi.

Kocaeli İzmit İlçesi Yeşilova Mahallesinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelenilerek içerisinde bir çiftin bulunduğu aracı durdurdu. Kimlik verdikten sonra şüphe üzerine araçtan inmeleri istendi. Kadın araçtan iner inmez, yanında bulunan ve eşi olduğu öğrenilen sürücü gaza basarak olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri kaçan aracı motosikletli timler ve devriye araçları ile kovalamaya başladı. İzmit ilçesinde başlayan kovalamaca Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yolun kesilmesi ile son buldu. Yakalanan çiftin vermiş oldukları kimlikler sahte çıkarken M.Ö isimli kadın ile kocası H.Ö'nün çok sayıda dolandırıcılık suçundan sabıkları bulunduğu ve yine bir dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

Şüpheli karı koca Bekirpaşa Polis Merkezine götürülerek olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, film gibi kovalamaca bir vatandaş tarafından an be an cep telefonu ile görüntülendi.