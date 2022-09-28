Video Yaşam Karısını öldürüp kaçan adamı özel ekip yakaladı! 3 aydır kulübede yaşıyormuş | Video
Karısını öldürüp kaçan adamı özel ekip yakaladı! 3 aydır kulübede yaşıyormuş | Video

Karısını öldürüp kaçan adamı özel ekip yakaladı! 3 aydır kulübede yaşıyormuş | Video

28.09.2022 | 11:09

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Diyarbakır’da eşi Esma Başeğmez’i bıçaklayarak öldüren ve kayıplara karışan kocası Emrah Başeğmez Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kimliksiz ve cep telefonsuz olarak yaşadığı bir köyde saklanırken yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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15 Temmuz 2022 günü Diyarbakır'da Esma Başeğmez önce bıçaklanarak daha sonra da silahla ateş edilerek boşandığı eşi tarafından öldürülmüştü. Kurulan özel ekip zanlı kocayı saklandığı Bozek köyünde yakaladı.

Cinayete kurban giden Esma Başeğmez'in eşi Emrah Başeğmez, özel ekip tarafından sürdürülen araştırma neticesinde Diyarbakır Yenişehir İlçesi Bozek köyünde 3 aydır saklandığı öğrenildi. Zanlı yakalandığı yerde suçunu itiraf ederken, cinayetten sonra silahını ve telefonunu attığını söyledi.

KÖY KULÜBESİNDE 3 AY
Zanlı kocanın kaçtığı tarihten bu yana kimliğini gizleyerek köy hayatı yaşadığı ve hiç bir şekilde cep telefonu kullanmadığı anlaşılırken, kaldığı köyde bir kulübede 3 ay saklandığı ortaya çıktı. Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri zanlı koca için ek gözaltı süresi alırken, sorgusunun devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

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