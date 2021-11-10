Karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence yaptı, serbest kaldı | Video

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Adana’da eşini şarj kablosu ile bağlayıp darp ettiği, kafasına tabanca dayayıp, bacaklarına kalem batırdığı öne sürülen koca, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merkez Seyhan ilçesi, Fevzipaşa Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 10 yıl önce Murat G. (32) ile evlenen Gamze G. (28), kocasından şiddet gördüğü için boşanmak isteyip iki kızını da alarak evden ayrıldı. Boşanma davası da açan Gamze G., eşinin ısrar edip af dilemesi üzerine eve döndü. Ancak bu kez de karısının kendisini aldattığını öne sürerek şarj kablosuyla bağlayıp iki gün boyunca darp edip bacaklarına kalem batırıp, kafasına tabanca dayayarak şiddet uyguladı. Genç kadın, kocası uyuyunca evden kaçıp hastaneye sığındı. Hastanede darp raporu alan genç kadın kocasından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine zanlı yakalandı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.