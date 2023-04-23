Karısını ve akrabasını vuran emekli polis teslim oldu | Video
Adana’nın Kozan ilçesinde bayramın son gününde emekli polis karısını ve akrabasını silahla vurarak yaraladı. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırılırken, zanlı polise teslim oldu.
Annesinin vurulduğunu örenen ve olay yerinde gelen M.Ü.'nün kızı sinir krizi geçirdi. Polise teslim olan zanlının eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için vurduğunu söylediği öne sürüldü.
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