Karısını ve akrabasını vuran emekli polis teslim oldu | Video 23.04.2023 | 16:29 Adana’nın Kozan ilçesinde bayramın son gününde emekli polis karısını ve akrabasını silahla vurarak yaraladı. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırılırken, zanlı polise teslim oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay Ladin Sokakta saat 14.30 sularında Yunus Apartmanı 3. katında meydana geldi. İddiaya göre eşinin kendisini aldattığını düşünen emekli polis memuru O.Ü. eşi M.Ü. ve evde akrabası olduğu iddia edilen H.E'yi silahla vurdu. Daha sonrada emekli polis memuru evden ayrıldı. Sesleri duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki kişiyi Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralanan iki kişi ilk müdahalenin ardından Adana'daki hastanelere sevk edildi. Polis ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sonra zanlı polise teslim oldu.Annesinin vurulduğunu örenen ve olay yerinde gelen M.Ü.'nün kızı sinir krizi geçirdi. Polise teslim olan zanlının eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için vurduğunu söylediği öne sürüldü.