Karkamış Sınır Kapısı'nda bekleyen tır alev topuna döndü | Video 16.01.2024 | 16:02 Karkamış Sınır Kapısı'nda bekleyen tır, akü demişimi sırasında kıvılcımların yakıt deposuna sıçraması sonucu alev topuna döndü. Alev topuna dönen tırın alevleri sınır kapısına da sıçradı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Karkamış Sınır Kapısı'nda bekleyen tır akü demişimi sırasında kıvılcımların yakıt deposuna sıçraması sonucu alev topuna döndü. Alev topuna dönen tırın alevleri sınır kapısına sıçradı, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, Karkamış Sınır Kapısı'nda meydana geldi. Karkamış Sınır Kapısında park halinde bekleyen tırda akü demişimi sırasında kıvılcımların yakıt deposuna sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangının büyümesiyle diğer sürücüler ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.



Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.



