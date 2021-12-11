Video Yaşam Karla kaplı yaylada ölmek üzere olan köpeği elektrik ekipleri ve gazeteciler kurtardı
Karla kaplı yaylada ölmek üzere olan köpeği elektrik ekipleri ve gazeteciler kurtardı

Karla kaplı yaylada ölmek üzere olan köpeği elektrik ekipleri ve gazeteciler kurtardı

11.12.2021 | 11:10

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Karla kaplı 2 bin 650 rakımlı yaylada tek başına kalan köpek donmak üzereyken kurtarıldı. Elektrik hattını onarmak için dağa çıkan Dicle Elektrik ekipleri ve gazeteciler dere kenarında bulunan köpeği kurtardı.

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulanan 2 bin 650 rakımlı Toptepe köyü ve Faraşin yaylası yakınlarında sonbahar aylarında göçerlerin yayladan inmesinin ardından tek başına kalan yavru köpek kar yağınca bir aya yakındır mahsur kalmıştı. Kimsenin kalmadığı köyün çıkışında dağlık alanda kalan yavru köpek hava sıcaklığının eski 16 dereceye kadar düştüğü dağda tek başına yaşam mücadelesi veriyordu. Yeşilöz köyünde kalan 4 ailenin elektrik hattını onarmaya çıkan Dicle Elektrik iletim ve dağıtım şirketi ekipleri ve haber takibi için ekiplerle beraber yaylaya çıkan gazeteciler mahsur kalan yavru köpeği kurtardı. Dere kenarında bir taş kenarına sıkışan köpeğin acı çığlıklarını duyan ekipler yavru köpeği donmak üzereyken kurtardı. Ekip şefi Hazım Aşan, donmak üzere olan köpeği kurtardıklarını belirterek, "Arıza bildirimi için gittiğimiz yaylada kimse kalmıyor. Durduğumuz yerde köpek sesi duyunca aramaya çalıştık. Dere kenarında bir taşın arasına sıkışmış haldeydi. Buz gibi havada donmak üzereydi. Arkadaşımızın biri ceketini çıkarıp köpeği yakalayarak sıcak tutmaya çalıştı. Gazeteci arkadaşlar da yanımızdaydı. İkimizi ısırmaya çalıştı. Çok açtı. Çok şükür kurtardık şimdi köpeğin durumu çok iyi" dedi.


Uzun bir uğraş sonrası kurtarılan köpek ilçe merkezine getirilerek tedavi altına alındı.

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