Karlı Kapadokya manzarası mest etti | Video
Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Kapadokya’nın eşsiz güzellikteki peribacalarını adeta gelinlik giymiş gibi süsledi. Ürgüp ilçesinde bulunan Üç güzeller ören yeri de dron ile havadan görüntülendi. Ortaya kartpostallık manzaralar çıkarttı.
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