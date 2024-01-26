Karlı Kapadokya manzarası mest etti | Video 26.01.2024 | 16:06 Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Kapadokya’nın eşsiz güzellikteki peribacalarını adeta gelinlik giymiş gibi süsledi. Ürgüp ilçesinde bulunan Üç güzeller ören yeri de dron ile havadan görüntülendi. Ortaya kartpostallık manzaralar çıkarttı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Nevşehir'de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Kapadokya bölgesini de etkisi altına aldı. Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen turistler hem karın hem de manzaranın tadını çıkardı. Kar yağışı, Kapadokya bölgesini gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler için eşsiz bir doğa görüntüsü oluştu. Karlar altındaki peribacaları, bölgeyi gezen fotoğraf meraklısı yerli ve yabancı turistler için de mükemmel enstantaneler verdi.