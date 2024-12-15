Karlıova’da fırtına çatıyı uçurdu | Video

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına, Karlıova ilçesinde etkili oldu. Fırtınayla birlikte bir binanın çatısı kalktı. Çatı parça parça koparak savrulurken aynı zamanda tipi de etkili oldu. Tipi ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.