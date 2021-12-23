Karlıova’da kar yağışı yerini soğuğa bıraktı | Video

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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı yerini kuru soğuklara bıraktı, ilçede hava sıcaklığı eksi 20’lere kadar düştü.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5 gün boyunca etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. İlçede gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 20'lere kadar düşerken, gündüz ise ortalama eksi 15 derecelerde oldu. İlçe merkezindeki çatılarda buz sarkıtları oluşurken, caddelerde buz pistine döndü. İlçede sürücüler de araçlarını çalıştırmakta zorlandı.
İlçe merkezindeki kar taşıma çalışmalarının tamamlandığı ve kar yağışının yerini soğuklara bıraktığını dile getiren belediye çalışanı Turan Eroğlu, "Yoğun kar yağışından sonra ilçe merkezinde kuru soğuk başladı. Geceleri eksi 22 dereceye kadar çıkıyor. Biz belediye ekipleri olarak şehir merkezindeki gerek sokaklarda gerekse caddelerdeki temizliğimizi bitirdik. Çok büyük bir kuru soğuk var. Allah yardımcımız olsun" dedi.
Eksi 20'leri gören ilçede aracı çalışmayan sürücü Cengiz Parlatıcı ise "Eksi 20'ye kadar gitti, arabalar da bu sabah ne yaptım çalışmıyor. Allah bize yardım etsin ne yapalım" şeklinde konuştu.