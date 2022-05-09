Karnavas’ta muhteşem doğa manzaraları görenleri hayran bırakıyor | Video

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Erzurum’un Olur İlçesinin Ormanağzı (Karnavas) köyü Doğu Anadolu Bölgesinde eşi benzeri olmayan doğa harikası yerleri manzaraları Şelaleri endemik bitki ve çiçekleri Doğa fotoğrafçılarını büyülüyor
Uluslararası Doğa Fotoğrafçısı Murat Kaya, "Erzurum'da oturuyorum bugün Olur ilçesinin Ormanağzı köyüne geldik gerçekten cennetten bir köşe gibi bir yer şuan şelalesini çekiyoruz. Diğer çekimlerini ve çiçeklerini makro çekimlerini yapmaya devam ediyoruz herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" dedi.
Fatih Coşkun Ertaç ise "Amatör fotoğrafçıyım Bugün Olur ilçesini Ormanağzı köyündeyiz doğa fotoğrafı açısından gerçekten mükemmel yerler yeşilin her tonunu görmek mümkün burada bir fotoğrafçı için müthiş keyif alınacak yerler" dedi.
Fotoğrafçı Ahmet Polat da "Karnavas köyünün tepelerindeyiz gölleriyle endemik bitkileriyle envayi çeşitli ağaçlarıyla büyülüyor insanı bütün fotoğraf severler buraları görmeleri gerekir. Daha önceden buraları görmemiştim gerçekten muhteşem yerler herkesin görmesi gerekiyor" dedi.