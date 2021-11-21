Video Yaşam Kars eksi 12'yi gördü, dereler dondu
Kars eksi 12'yi gördü, dereler dondu

Kars eksi 12'yi gördü, dereler dondu

21.11.2021 | 09:35

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Kars'ta termometreler gece eksi 12’yi gördü, dereler ve araçların camları buz tuttu.

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Kentte soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının geceleri eksi 12'yi düştüğü Kars'ta araçların camları buz tutarken, soğuktan dereler dondu. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar ise önce araçlarının camlarının buzunu temizledi.

"ÇOK SOĞUK ABİ"
Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Erkan Umurbek, "Gece hava çok soğuktu Kars'ta, sabah katlığımda eksi 12 dereceyi gösteriyordu termometreler. Arabaların camları buz tuttu. Çok soğuk abi artık, artık şehrimize kış geldi" dedi.

Öte yandan havaların soğumasıyla birlikte Karslılar da kışlık giysilerini giymeye başladı. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 12, gündüz ise eksi 8 derece olarak ölçüldü.

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