Kars eksi 6’yı gördü, araçların camları dondu

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Kars’ta termometreler eksi 6’yı gördü, kentte araçların camları buz tuttu.
Kentte yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte soğuk havada kendini göstermeye başladı. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığın hissedilir bir şekilde düştüğü kentte sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlarda buz mesaisine de erken başladı. Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 10 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraştı.
"KIŞ ERKEN GELDİ"
Kars'a kışın geldiğini belirten Yavuz Özer, aracının donan camını temizlediğini söyledi.
Yavuz Özer, "10'un ayın sonu, havalar daha soğudu. Kışa hazırlığımızı yaptık. Bugün hava çok soğuktu. Kış geldi, kışımız başladı. Arabamın zaten camlarından belli donmuş. Camları temizledim. Kışımız geliyor" dedi.
Öte yandan havaların soğumasıyla birlikte Karslılar da kışlık giysilerini giymeye başladı. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 10, gündüz ise eksi 6 derece olarak ölçüldü.