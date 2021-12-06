Video Yaşam Kars gündüz eksi 14'ü gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu | Video
Kars gündüz eksi 14'ü gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu | Video

Kars gündüz eksi 14'ü gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu | Video

06.12.2021 | 09:55

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Sibirya soğuklarının ekili olduğu Kars’ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye düştü. Sabah saatlerinde ise termometreler eksi 14’ü gösterdi. Aşırı soğuk nedeniyle Çıldır Gölü’nün yarısı tamamen donarken, kentte HES santrali buz tuttu. Yarısı donan Çıldır Gölü havadan görüntülendi.

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Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının gece 20 dereceye düştüğü kent, adeta buz kesti. Soğuktan Çıldır Gölü'nün yarısı 15 santim kalınlığında dondu, kent merkezinden geçen Kars Çayı ve HES Barajı buzla kaplandı. Kayalıklarda oluşan buz sarkıtı ise dikkat çekti.

"GECELERİ DAHA SOĞUK OLUYOR"
Kars'ta soğuk havanın 5 ay sürdüğünü ifade eden Bülent Nebioğlu, "Havalar çok hızlı bir şekilde soğumaya başladı. Akar sular donmaya başladı. Zor bir memlekette yaşıyoruz. Şu an yaklaşık 13 derece ama geceleri daha soğuk oluyor. Yaklaşık 5 ay bu şekilde geçiyor" dedi.

Hava sıcaklığının geceleri özellikle yüksek kesimlerde eksi 20'ye düştüğü kentte, çok sayıda araç donarak çalışmazken, soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi. Çıldır Gölü'nün yarısının donduğu kentte her taraf adeta buz kesti.

Öte yandan kırağı tutan taşlarının üzerinde oluşan şekiller ise kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

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