Video Yaşam Kars Nisan ayında kışı yaşıyor: Kente kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti | Video
Kars Nisan ayında kışı yaşıyor: Kente kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti | Video

Kars Nisan ayında kışı yaşıyor: Kente kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti | Video

13.04.2022 | 08:42

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Kars, Nisan ayında kışı yaşıyor. Kentte gece başlayan kar yağışı etrafı yeniden beyaza bürüdü.

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Kars'ta etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, yerini kar yağışına bıraktı. Gece başlayan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Kente kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.

"MİLLET EGE'DE DENİZE GİRİYOR BEN BURADA KAR KÜRÜYORUM"
Batıda insanların Ege'de denize girmeye başladığını ifade eden Güven Öztürk, "Nisan'ın ortasında kar kürüyoruz. Millet Ege'de denize giriyor. Ben de burada kar kürüyorum" dedi.

Kar yağışının çiftçileri zor durumda bırakacağını belirten Mehmet Aşasın, "Nisan'ın ortası ilk defa görüyorum. Bu kar akşam yağmaya başladı ve arabayı dışarıda bıraktım araba çalışmadı. Gerçekten görüntü olarak çok güzel, ama bizim çiftçimiz için doğu için iyi değil bu kadar kar, artık çift zamanı biliyorsunuz" diye konuştu.

Kentte yağan kar vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sabah erken saatlerde işlerine giden vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorlanırken, iş yerlerini açan vatandaşlarda kar kürüdü.

Öte yandan Meteoroloji 12. Erzurum Bölge Müdürlüğü'nce kar ve don uyarısı yapılmıştı.

Meteoroloji 12. Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması bekleniyor. Ülkemizin büyük bir bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 12 Nisan 2022 Salı günü ilk saatlerden itibaren bölgenin yükseklerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. 17 Nisan 2022 Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

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