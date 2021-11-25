Video Yaşam Kars Sarıkamış'ta kar yağışı etkili oluyor | Video
Kars Sarıkamış'ta kar yağışı etkili oluyor | Video

Kars Sarıkamış'ta kar yağışı etkili oluyor | Video

25.11.2021 | 09:22

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Sarıkamış’ta kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan kar, etrafı beyaza bürüdü.

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Kar yağışının etkili olduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde belediye karla mücadele ekipleri de mesaiye erken başladı. Ekipler bir taraftan kaldırımların karını temizlerken, diğer taraftanda caddelerde buzlanmaya karşı kumlama çalışması yapıldı.

Sarıkamış'ta etkili olan yağmur ve soğuk hava yerini kara bıraktı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar güne karla başladı. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

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