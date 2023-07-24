Karşı şeride geçen araç faciaya sebep oluyordu: 1’i ağır 3 yaralı | Video 24.07.2023 | 14:29 Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karşı şeride geçen otomobil önce kamyonete ardından başka bir otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgutlu yönünden İzmir istikametine giden Cevriye S. (33) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil önce İzmir yönünden Turgutlu istikametine seyir halindeki Muharrem E. idaresindeki kamyonete, ardından da aynı yönde ilerleyen Mustafa K. idaresindeki otomobile çarparak durabildi.Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracında sıkışan otomobil sürücüsü Cevriye S. ekipler tarafından araçtan güçlükle çıkarılırken, diğer yaralılar Furkan Efe S. (7) ve Kaan S. (14) ile birlikte Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Cevriye S. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Havsa Sultan Devlet Hastanesine sev edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.