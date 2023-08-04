Karşı şeride geçen otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 yaralı | Video
Uşak’ta karşı şeride geçen otomobilin tırla çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Otomobilin metal yığınına döndüğü kazada, ortalık savaş alanına döndü.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç ve motosiklet sürücüleri ve karşı şeride geçen otomobilde yolcu olarak bulunan O.E., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren dört yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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