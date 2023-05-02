Video Yaşam Karşı şeride geçen otomobil ters döndü: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Karşı şeride geçen otomobil ters döndü: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Karşı şeride geçen otomobil ters döndü: 1 ölü, 2 yaralı | Video

02.05.2023 | 11:07

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek ters döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Elazığ istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçerek ters döndü. Kazada, Mustafa K. olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa K.'nın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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