Karşı şeride geçen otomobil ters döndü: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek ters döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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