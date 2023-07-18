Karşı şeride geçen otomobil traktörle çarpıştı: 1 ölü | Video 18.07.2023 | 10:56 Eskişehir'de, traktörle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Eskişehir- Mihalıççık kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eskişehir'den Mihalıççık'a doğru giden Süleyman Kandemir (62) yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple karşı şeride geçerek M.Z. (76) idaresindeki römorkunda hububat taşınan traktör ile çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrasında sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarılan Süleyman Kandemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Çarpışmanın etkisiyle traktör yan yatarken sürücü M.Z. olayı yaralı olarak atlattı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.