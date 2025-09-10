Video Yaşam Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın yayayı darbeden baba-oğul yakalandı | Video
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın yayayı darbeden baba-oğul yakalandı | Video

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın yayayı darbeden baba-oğul yakalandı | Video

10.09.2025 | 13:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da dün yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ç. adlı kadın yayayı araçtan inerek darbeden A.A. ve oğlu B.C.A.'nın yakalandığını duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 Eylül 2025 Salı günü (dün) Ankara'da Strazburg Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.Ç. adlı kadın yaya, araçtan inen 2 şahıs tarafından darbedilmişti. Şahısların A.A. (45) ve B.C.A. (30) adlı, baba-oğul oldukları tespit edilmiş ve şahıslar yakalanmıştır" dedi.

'KADINA KALKAN ELLERİ DURDURMAYA KARARLIYIZ'
Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle trafik kültürünün yerleşmesi ve kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz. Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor. Bu tür bir davranış ne ahlakla ne medeniyet değerlerimizle ne de insanlıkla açıklanabilir. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın yayayı darbeden baba-oğul yakalandı | Video 00:34
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın yayayı darbeden baba-oğul yakalandı | Video 10.09.2025 | 13:42
Sevgi’nin, kendisini katleden eşi ve çocuğuyla yürüdüğü görüntüler soruşturma dosyasına girdi | Video 00:25
Sevgi'nin, kendisini katleden eşi ve çocuğuyla yürüdüğü görüntüler soruşturma dosyasına girdi | Video 10.09.2025 | 13:28
Alkollü sürücünün çarptığı yayayı zıplaması kurtardı | Video 04:38
Alkollü sürücünün çarptığı yayayı zıplaması kurtardı | Video 10.09.2025 | 12:42
Çekici bu kez otomobil değil, yapay çiçek buketi taşıdı | Video 01:20
Çekici bu kez otomobil değil, yapay çiçek buketi taşıdı | Video 10.09.2025 | 12:42
Zeytinburnu’nda 5 katlı binada doğalgaz kaçağı yangına neden oldu | Video 04:17
Zeytinburnu’nda 5 katlı binada doğalgaz kaçağı yangına neden oldu | Video 10.09.2025 | 12:42
Otoyolda ters yönde giden sürücü trafikteki insanların canını hiçe saydı | Video 00:14
Otoyolda ters yönde giden sürücü trafikteki insanların canını hiçe saydı | Video 10.09.2025 | 12:42
Ankara’da dehşet: 15 yaşındaki Fatih Acacı yaşıtı tarafından öldürüldü! İşte cinayete ait görüntüler... | Video 03:55
Ankara'da dehşet: 15 yaşındaki Fatih Acacı yaşıtı tarafından öldürüldü! İşte cinayete ait görüntüler... | Video 10.09.2025 | 11:59
Eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü! Türkiye’nin konuştuğu o cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 12:40
Eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü! Türkiye'nin konuştuğu o cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 10.09.2025 | 11:31
Uyuşturucu ticaretini sosyal medyada anlattı, suçüstü yakalandı | Video 01:19
Uyuşturucu ticaretini sosyal medyada anlattı, suçüstü yakalandı | Video 10.09.2025 | 10:50
42 dosyadan yıllarca hapis yattı, çıkınca 10 ev soyan şahıs tekrar yakalandı | Video 00:58
42 dosyadan yıllarca hapis yattı, çıkınca 10 ev soyan şahıs tekrar yakalandı | Video 10.09.2025 | 10:33
Ankara’da tekmeli yumruklu park kavgası kamerada | Video 02:01
Ankara’da tekmeli yumruklu park kavgası kamerada | Video 10.09.2025 | 10:12
Yaralı çocuğun Acımayacak değil mi? Korkuyorum ben demesi ekipleri duygulandırdı | Video 02:49
Yaralı çocuğun "Acımayacak değil mi? Korkuyorum ben" demesi ekipleri duygulandırdı | Video 10.09.2025 | 09:54
Düğünde uçan tekmeli kavga kamerada | Video 01:00
Düğünde uçan tekmeli kavga kamerada | Video 10.09.2025 | 09:21
Kırıkkale’de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Sürücüler hayatını kaybetti | Video 01:25
Kırıkkale'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Sürücüler hayatını kaybetti | Video 10.09.2025 | 09:13
İhbara giden polislerin üzerine pitbull cinsi köpeğini saldı: 2 polis yaralandı | Video 00:52
İhbara giden polislerin üzerine pitbull cinsi köpeğini saldı: 2 polis yaralandı | Video 10.09.2025 | 08:53
Erzincan’da jandarmadan minik kalplere doğum günü sürprizi | Video 00:38
Erzincan'da jandarmadan minik kalplere doğum günü sürprizi | Video 10.09.2025 | 08:37
Mardin’de iki grup arasındaki alacak verecek kavgası kamerada: 7 yaralı | Video 02:55
Mardin’de iki grup arasındaki alacak verecek kavgası kamerada: 7 yaralı | Video 09.09.2025 | 16:31
Yangında balkonda mahsur kalan yaşlı kadın böyle kurtarıldı | Video 01:48
Yangında balkonda mahsur kalan yaşlı kadın böyle kurtarıldı | Video 09.09.2025 | 16:16
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist Çorum’da yakalandı | Video 00:56
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Çorum’da yakalandı | Video 09.09.2025 | 16:16
Bozulan otobüs yolu kapadı, kamyon dubaları çiğneyerek yoluna devam etti | Video 00:19
Bozulan otobüs yolu kapadı, kamyon dubaları çiğneyerek yoluna devam etti | Video 09.09.2025 | 15:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY