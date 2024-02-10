Karşılıksız çek operasyonu: 25 kişi tutuklandı | Video
İSTANBUL merkezli 24 ilde düzenlenen operasyonlarla, 188 adet çeke komisyon karşılığında faktoring şirketini ödeme yaptırarak, şirketi 11 milyon 870 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen 25 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin 2020-2021 yılları arasında şikayetçi firmayı 11 milyon 870 bin 876 lira zarara uğrattıkları tespit edildi. Şüphelilere yönelik 14?ü tutuklu 3'ü yurt dışında olduğu belirlenen İstanbul merkezli olmak üzere 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan şüphelilerden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 99 adet çeşitli ebatlarda fişek, 63 adet çek ve 2 adet boş çek defteri ele geçirildi.
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