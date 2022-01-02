Kars’ta ağaçlar kırağı tuttu | Video

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Kars’ta gece etkili olan sisin ardından ağaçlarda oluşan kırağı tuttu.
Kars'ta erken saatlerde etkili olan sisin ardından ağaçlar kırağı tuttu. Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kars'ta gece ve sabah erken saatlerde etkili olan sisin ardından cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlar beyaza büründü.
Hava sıcaklığını gece eksi 14'ü gördüğü kentte sisle birlikte oluşuna kırağı, kameralara yansıdı. Kars Çayı'nın etrafındaki ağaçların kırağıdan dolayı adeta beyaz çiçek açması ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.