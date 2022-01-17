Kars’ta buz üzerinde atlı kızak keyfi sürüyor | Video

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Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde buz üzerinde atlı kızak keyfi sürüyor.
Yaklaşık 124 bin metrekarelik alanıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün tamamen donmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri oluyor.
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kütük Ev bölgesine gelen misafirler, burada buz üzerinde atlı kızak seferleri yapıyor. Kızaklarla kayan vatandaşlar, halay tutup oynuyor. Buz üzerinde semaverde demlenen çaydan tadarak gönüllerince eğlenme imkanı bulunuyor.
"MEMLEKETİMİZİN EN GÜZİDE YERİ"
Kars'a Trabzon'dan gezmeye geldiğini belirten Abdullah Gündoğdu, "Daha önce deneyimlemiştim ama tur bu kadar uzun değildi. Suyun donmamış olduğu zamanlarda da gelmiştim. Buranın, bu coğrafyanın her hali güzel, bu gölün özellikle hem yüzebildiğimiz zamanlarda, hem de üzerinde kızakla gezdiğimiz zamanlarda farklı bir his, yani suyun üzerinde olduğunu bilmek, ama bir o kadarda güvenli hissetmek gerçekten güzel bir şey, her seferinde buraya geliyorum. İnsanıyla, doğasıyla gerçekten güzel bir yer, memleketimizin güzide yerlerinden birisi diyebilirim" dedi.
"İLK DEFA DONMUŞ GÖLÜN ÜZERİNE ÇIKTIM"
Almanya'dan geldiğini ifade eden Serdar Gündoğdu, "Daha önce belgesellerde izleniştim. Ama ilk defa geldim, ilk defa denedim. Güzel, kaymak güzel, gölün üzerinde kaymak, ilk defa buz tutmuş gölün üzerine çıktım. Benim için güzel bir duyguydu" diye konuştu.
Yüzeyi tamamen buz tutan ve üzeri karla kaplı olan göl, adeta geniş bir ovayı andırıyor. Kars'a kent dışından gelen misafirler, Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklara binerek gezinti yapıyor. Göl üzerinde gönüllerince eğlenen misafirler, sarı balık yedikten sonra bölgeden ayrılıyor.