Kars’ta Çıldır Gölü donmaya başladı | Video

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Türkiye’nin en önemli göllerinden birisi olan Çıldır Gölü, hava sıcaklığının geceleri eksi 12 dereceye düşmesiyle birlikte donmaya başladı.
Denizden bin 959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi nedeniyle kıyı kesimleri kısmen dondu.
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkii sınırlarından donmaya başlayan Çıldır Gölü, soğuk havanın etkisini sürdürmesiyle birlikte kısa sürede tamamen donacak.
Kar yağışının ardından havanın soğumasıyla birlikte Çıldır Gölü'nün buz tutmaya başladığını ifade eden vatandaşlar, "Kars yağışının ardından Kars'ta havalar iyice soğudu. Çıldır Gölü de kısmen dondu. Havalar bu şekilde giderse kısa zamanda Çıldır Gölü tamamen donacak ve atlı kızaklarda Çıldır Gölü'ne inerek turistleri gezdirmeye başlayacak" dedi.
Öte yandan Çıldır Gölü, Taşbaşı köyü başlangıcından itibaren buzlanarak iç kısımlara doğru ilerliyor. Soğuk hava ile birlikte göl kısa sürede tamamen donması bekleniyor.