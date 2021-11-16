Kars'ta down sendromlu Muzaffer'in yürekleri ısıtan bisiklet sevinci kamerada

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
Galericiler sitesini yarış pistine çeviren sürücülere ceza yağdı! | Video 16.11.2021 | 14:01
00:25
05:57
03:39
7 yaşındaki Muzaffer, video izleyip kraker yerken öldü | Video 16.11.2021 | 13:45
02:20
01:47
Gaziantep'te bıçaklanıp, boğazı kesilmiş kadın cesedi bulundu 16.11.2021 | 12:38
01:04
04:34
02:30
Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli: Çok sayıda balıkçı limana döndü 16.11.2021 | 13:03
01:27
Adıyamanlı muhtardan davullu zurnalı aşıya davet | Video 16.11.2021 | 13:14
00:21
Fethiye’de otomobil dereye uçtu | Video 16.11.2021 | 13:08
00:19
Ölüme sırt üstü uzanıp sigara keyfi yaptı! | Video 16.11.2021 | 12:54
00:21
Fethiye’de otomobil dereye uçtu 16.11.2021 | 12:54
01:50
Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti 16.11.2021 | 11:36
03:33
Kartal’da genç kadının 4. kattan düştüğü o anlar kamerada | Video 16.11.2021 | 11:24
03:26
Apartman görevlisi pandemide ‘Go kart’ arabası yaptı 16.11.2021 | 10:44
02:17
Gümüşhane'de iki araç tünelde kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı 16.11.2021 | 11:09
01:49
23:15
00:48
Rize'de 11 yaşındaki kız çocuğuna kamyonet böyle çarptı | Video 16.11.2021 | 10:59
Kars'ta 'Bir oyuncak da sen ver' sosyal medya platform ekibi, Sarıkamış ilçesinin Belencik köyündeki down sendromlu Muzaffer Yıldırım'a (18) bisiklet hediye etti. Evinin önündeki bisikleti gören Muzaffer, büyük sevinç yaşadı.