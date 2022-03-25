Kars'ta eksi 13 derecede kırağı tutan ağaçlar, havadan görüntülendi | Video

Kars'ta hava sıcaklığının eksi 13 dereceyi görmesiyle soğuktan beyaza bürünen çiçek açan meyve ağaçları, görünümüyle görenleri mest etti.

Kars'ta son bir haftadır etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Termometrelerin eksi 13'ü gösterdiği kentte soğuktan ağaçlar kırağı tutarken, Mart ayında kırağı tutan ağaçlar ise şaşkınlık oluşturdu. Kars'ta hava sıcaklığının düşük seyrettiğini ifade eden vatandaşlar, "Kars'ta Mart ayının sonu ve soğuklar yeniden geldi. Gece eksi 13 derece soğuk oldu. bu da sabah kalktığımızda ağaçlara yansıdı. Çok güzel kırağı oluştu. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır deyimi gerçekleşti. Mart'ın sonu çok soğuk" dedi.Öte yandan kentte soğuk hava ile birlikte kırağı tutan ağaçlar havadan görüntülendi. Beyaz çiçek açan ağaçlar soğuğa rağmen kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.