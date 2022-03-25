Kars'ta eksi 13 derecede kırağı tutan ağaçlar, havadan görüntülendi | Video

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Kars'ta hava sıcaklığının eksi 13 dereceyi görmesiyle soğuktan beyaza bürünen çiçek açan meyve ağaçları, görünümüyle görenleri mest etti.
Öte yandan kentte soğuk hava ile birlikte kırağı tutan ağaçlar havadan görüntülendi. Beyaz çiçek açan ağaçlar soğuğa rağmen kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.