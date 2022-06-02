Kars’ta göçük: Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti | Video

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Kars’ta meydana gelen göçükte anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti. 1 kişi ise yaralandı.
Olay yerinde Jandarma Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada göçük altında kalan anne Songül ile çocukları Bedirhan ve Boran Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralı olarak kurtulan Sibel Budak ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan Jandarma ekipleri evin etrafında önlem aldı. Budak ailesinin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.