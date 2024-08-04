Kars'ta gökyüzü şimşeklerle aydınlandı
Kars'ta gece başlayan sağanak yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Kent, son günlerin en yağmur yağan yazını geçirirken, şimşeklerle aydınlanan gökyüzü kart postal görüntüler ortaya çıkardı. Şimşeklerle aydınlanan gökyüzü anbean kaydedildi.
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