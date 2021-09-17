Video Yaşam Kars’ta hortum anı kamerada | Video

Kars’ta hortum anı kamerada | Video

Kars’ta hortum anı kamerada | Video
17.09.2021 | 15:32

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Kars’ta yağmur öncesi oluşan hortum korkulu anlar yaşattı. Tekneli köyü üzerinde meydana gelen hortum cep telefonuyla an be an kaydedildi.

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Kars merkez Tekneli köyü üzerinde meydana gelen ve yaklaşık 10 dakika süren hortum, korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Köy köyün hemen üstünden geçen hortumu vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Kars'ta meydana gelen hortum nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiği öğrenildi.

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