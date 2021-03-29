Video Yaşam Kars'ta kahraman iş yeri sahibinin nefes borusuna et kaçan çocuğu kurtarma anı kamerada

Kars'ta kahraman iş yeri sahibinin nefes borusuna et kaçan çocuğu kurtarma anı kamerada

Kars'ta kahraman iş yeri sahibinin nefes borusuna et kaçan çocuğu kurtarma anı kamerada
29.03.2021 | 13:21

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Kars'ta yemek yerken nefes borusuna et kaçan çocuk müşterinin hayatını iş yeri sahibi yaptığı müdahaleyle kurtardı.

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Olay Faikbey Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yemek yiyen 10 yaşındaki çocuğun nefes borusunu et tıkadı. Nefes alamayan çocuğa ilk müdahale anne ve basından geldi. Olayın şoku ile panik yapan ailenin imdadına işyeri işletmecisi Fatih Konak yetişti. Konak'ın yaptığı müdahale sonrasında 10 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarılarak rahat nefes almaya başladı.
Daha önceden ilk yardım eğitimi aldığını ifade eden işletmeci Fatih Konak, o anları anlattı.


"İşin eğitimini almıştım"
Ailenin paniklediğini görünce müdahale ettiğini belirten Fatih Konak, "Normal bir gündü, çocuk ailesiyle birlikte yemek yemeğe gelmişti. Yemek yerken çocuğun boğazına et kaçtı. Annesi babası panik içerisinde olduğu için bende zamanında bu işin eğitimini almıştım" dedi.


"Çocuğu son anda kurtardım"
Konak, "İlk yardıma hemen koştum, çocuğu yatırdım, boşluğuna basarak, sırtına vurarak kurtardım. Şükürler olsun bir şey olmadı. Son anda kurtardım. Çocuğun durumu çok iyiydi. İsteriz ki böyle şeyler yaşanmasın ama bu tür şeylerde bilinçli olmak çok önemli, işletmelerin bu tür şeylere önem vermesini istiyoruz" diye konuştu.


Öte yandan işyerinde çocuğun boğazına et parçası kaçtığı anlar ve yaşananlar anbe an iş yeri kamerasına yansıdı. Ailenin paniklediğini gören Konak'ın başarılı müdahalesi hayat kurtardı.

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