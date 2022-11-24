Video Yaşam Kars’ta kargaların gökyüzünde dansı kamerada | Video
Kars’ta kargaların gökyüzünde dansı kamerada | Video

Kars’ta kargaların gökyüzünde dansı kamerada | Video

24.11.2022 | 10:33

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Kars’ta bir binanın üzerinde toplanan yüzlerce karga sürüsünün gökyüzündeki kısa süreli dansı anbe an kameralara yansıdı.

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Haydar Aliyev Caddesi üzerinde binaların üstünde akşam saatlerinde gökyüzünde aniden beliren yüzlerce kargadan oluşan sürünün çıkardığı sesler caddenin sessizliğini bozdu. Akşam saatlerinde ortaya çıkan ve yaklaşık 5 dakika kadar süren eşsiz görsel güzelliği görülerin de dikkatini çekti. Karga sürüsünün gökyüzündeki dansını ve çıkardıkları sesleri İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri tarafından kaydedildi.

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