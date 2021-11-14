Kars’ta kartpostallık gün batımı

Kars’ta gün batımında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kızıla bürünen bulutların yoğunluğu, ikiz dağlar ve bulutların suya yansıması görenleri büyüledi.

Kars merkez Dikme Köyü'nde çekilen görüntüler, Kars'ın güzelliği bir kez daha gözler önüne serdi. İkiz dağlarların bulutlarla bütünleşmesi, bulutların yoğunluğu ile birleşen gün batımı gökyüzünü kızıla bürürken, bulutların sessizce akan Kars Çayı'na yansıması kart postal görüntüler ortaya çıkardı.Kars'ın gün batımında daha güzel olduğunu ifade eden vatandaşlar, Dikme köyünde gün batımı izlemenin keyfini yaşadıklarını belirttiler.Kars Çayı'na yansıyan gün batımı adeta görsel şölen sundu. O anlar kameralara yansıdı.