Kars’ta kömürlükte saklanan silahlar polise takıldı | Video
Kars’ta polis, silah tacirlerinin kabusu oldu. Kent bir ikametgaha düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.
Bunun üzerine düğmeye basan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bülbül Mahallesi'nde önceden adres bilgilerine ulaşılan O.T.(29)'un ikametgahına operasyon düzenlendi.
"SİLAHLARI KÖMÜRLÜĞE SAKLAMIŞ"
Polis, Adli Mercilerden alınan talimat sonrası O.T.'nin ikametgahında arama yaptı. O.T. tarafından kömürlüğe saklanmış 7 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 7 şarjör ve şarjöre basılı 3 9.19 çapında fişek ele geçirildi.
Polisin düzenlendiği operasyonda gözaltına alınan O.T. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. O.T. emniyetteki işlemleri sürüyor.
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