Video Yaşam Kars'ta liseli kızlar parkta kavga etti! O anlar kamerada | Video
Kars'ta liseli kızlar parkta kavga etti! O anlar kamerada | Video

Kars'ta liseli kızlar parkta kavga etti! O anlar kamerada | Video

26.11.2021 | 16:39

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KARS'ta kız öğrenciler parkta saç saça kavga etti. Bazı öğrencilerin alkışlarla destek verdiği kavga, cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

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Kars Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Atatürk Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi öğrencileri öğlen saatlerinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi üzerindeki Cumhuriyet parkında bir araya geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki okulun kız öğrencileri arasındaki çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Dakikalarca süren kavga, diğer öğrencilerin araya girmesiyle güçlükle sona erdi. Yaşanan kavga anı cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Bazı öğrenciler, kavgayı ıslıklarla desteklerken, bazı öğrenciler de cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.

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