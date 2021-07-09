Kars'ta mest eden gün batımı manzarası | Video

Kars’ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Susuz Çayı’nda kaydedilen görüntüler görenleri hayran bıraktı.

Tarihi dokusuyla dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars'ta gün batımında kırmızıyla Susuz Çayı'nın birleşmesi kenttin güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gökyüzünün kızıla bürünmesiyle birlikte ortaya çok güzel görüntülerin çıktığını ifade eden vatandaşlar, "Kars'ın en güzel içlerinden birisi olan Susuz'da manzara, olarak yeşillik olarak, temiz suları olarak gerçekten hem Kars halkı için hem de buraları gelip görmek isteyenler için eşsiz bir güzellik diyebilirim" dedi.

İmkanı olan herkesi Susuz'a davet eden vatandaşlar, "İmkanı olan herkesi buraya davet ediyorum. Böyle güzide yerlerde mesire yeri olarak dinlenmek amaçlı kullanabilirsiniz. Yoğun sıkıcı, işinizden bir nebzede olsa kurtulup gelebiliyorsanız huzuru burada rahatlıkla bulabilirsiniz. Gün batımı yine eşsiz güzellikte, yine bu manzarayı birçok yerde bulamazsınız. Burada hem dinlenip, hem eğlenip, hem de gün batımını çok rahatlıkla izleyebilirsiniz" diye konuştu.

Susuz ilçesinden geçen Susuz Çayı'na yansıyan gün batımı adeta görsel şölen sundu. Bulutların kızıla bürünmesi, ağaçlarla birlikte suya yansıma kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.