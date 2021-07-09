Video Yaşam Kars'ta mest eden gün batımı manzarası | Video

Kars'ta mest eden gün batımı manzarası | Video

Kars'ta mest eden gün batımı manzarası | Video
09.07.2021 | 09:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bu keçi, sahibini bir an olsun yalnız bırakmıyor | Video 04:09
Bu keçi, sahibini bir an olsun yalnız bırakmıyor | Video 09.07.2021 | 10:11
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Video 01:10
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Video 09.07.2021 | 10:11
Kasaları tek tek inceledi, muz kasasını çalıp kaçtı | Video 01:04
Kasaları tek tek inceledi, muz kasasını çalıp kaçtı | Video 09.07.2021 | 10:09
Beşiktaş’ta kadın sürücü fren yerine gaza basınca ortalığı adeta savaş alanına çevirdi | Video 04:10
Beşiktaş’ta kadın sürücü fren yerine gaza basınca ortalığı adeta savaş alanına çevirdi | Video 09.07.2021 | 10:03
Apartmanın altındaki Bizans Kilisesinin kalıntısı görenleri şaşkına çeviriyor | Video 06:19
Apartmanın altındaki Bizans Kilisesinin kalıntısı görenleri şaşkına çeviriyor | Video 09.07.2021 | 10:00
SON DAKİKA: İstanbul Beşiktaş'ta sokak ortasındaki yarı çıplak kavga kamerada! 01:01
SON DAKİKA: İstanbul Beşiktaş'ta sokak ortasındaki yarı çıplak kavga kamerada! 09.07.2021 | 10:05
Önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli sürücü kaza yaptı | Video 01:20
Önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli sürücü kaza yaptı | Video 09.07.2021 | 10:00
Sakarya nehirde kaybolan Emirhan'dan acı haber! 02:24
Sakarya nehirde kaybolan Emirhan'dan acı haber! 09.07.2021 | 09:32
Covid-19 hastası Kuveytli turist konakladığı oteli alarma geçirdi | Video 02:00
Covid-19 hastası Kuveytli turist konakladığı oteli alarma geçirdi | Video 09.07.2021 | 09:30
Arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı | Video 06:49
Arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı | Video 09.07.2021 | 09:26
Kırıkkale'de tabancalı dehşet! Tartıştığı kişiyi sokak ortasında bacaklarından vurdu 01:02
Kırıkkale'de tabancalı dehşet! Tartıştığı kişiyi sokak ortasında bacaklarından vurdu 09.07.2021 | 08:41
Kars'ta mest eden gün batımı manzarası | Video 02:52
Kars'ta mest eden gün batımı manzarası | Video 09.07.2021 | 09:26
Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada | Video 00:43
Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada | Video 09.07.2021 | 09:30
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR kazası: 2 ölü! 05:07
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR kazası: 2 ölü! 09.07.2021 | 08:45
İstanbul TEM'de yüksek gerilim hattından kopan kablosu yola düştü, trafik durdu! 02:33
İstanbul TEM'de yüksek gerilim hattından kopan kablosu yola düştü, trafik durdu! 09.07.2021 | 08:45
Sinop’ta faciadan dönüldü. Kamyonet uçurumun kenarında kaldı | Video 01:41
Sinop’ta faciadan dönüldü. Kamyonet uçurumun kenarında kaldı | Video 09.07.2021 | 08:49
İzmir Foça'da orman yangını! Soğutma çalışmalarından ilk görüntüler... 00:58
İzmir Foça'da orman yangını! Soğutma çalışmalarından ilk görüntüler... 09.07.2021 | 08:41
Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu | Video 04:01
Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu | Video 09.07.2021 | 08:36
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yem yüklü TIR devrildi: 2 ölü | Video 02:46
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yem yüklü TIR devrildi: 2 ölü | Video 09.07.2021 | 08:36
İzmir’de sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı | Video 01:33
İzmir’de sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı | Video 09.07.2021 | 08:36

Kars’ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Susuz Çayı’nda kaydedilen görüntüler görenleri hayran bıraktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Tarihi dokusuyla dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars'ta gün batımında kırmızıyla Susuz Çayı'nın birleşmesi kenttin güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gökyüzünün kızıla bürünmesiyle birlikte ortaya çok güzel görüntülerin çıktığını ifade eden vatandaşlar, "Kars'ın en güzel içlerinden birisi olan Susuz'da manzara, olarak yeşillik olarak, temiz suları olarak gerçekten hem Kars halkı için hem de buraları gelip görmek isteyenler için eşsiz bir güzellik diyebilirim" dedi.

İmkanı olan herkesi Susuz'a davet eden vatandaşlar, "İmkanı olan herkesi buraya davet ediyorum. Böyle güzide yerlerde mesire yeri olarak dinlenmek amaçlı kullanabilirsiniz. Yoğun sıkıcı, işinizden bir nebzede olsa kurtulup gelebiliyorsanız huzuru burada rahatlıkla bulabilirsiniz. Gün batımı yine eşsiz güzellikte, yine bu manzarayı birçok yerde bulamazsınız. Burada hem dinlenip, hem eğlenip, hem de gün batımını çok rahatlıkla izleyebilirsiniz" diye konuştu.

Susuz ilçesinden geçen Susuz Çayı'na yansıyan gün batımı adeta görsel şölen sundu. Bulutların kızıla bürünmesi, ağaçlarla birlikte suya yansıma kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA