Kars’ta park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 27.07.2023 | 10:44 Kars’ta park halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kars Üniversite yolunda park halinde olan otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Otomobili yol kenarına çekerek otomobilden inan sürücü son anda alev topunun içende kalmaktan kurtuldu. Bir anda alev alev yanmaya başlayan otomobil, vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilde tüpten dolayı yangın çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.