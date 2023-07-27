Kars’ta park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video
Kars’ta park halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilde tüpten dolayı yangın çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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