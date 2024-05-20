Kars’ta polis çok sayıda silah ele geçirdi | Video
Kars’ta polis çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 8 kişi gözaltına alındı.
KOM ekiplerince Kars merkezli Akyaka ve Selim ilçelerinde yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 9 şarjör, 173 tabanca fişeği ve 68 av fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli 8 kişi hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
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