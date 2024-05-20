Video Yaşam Kars’ta polis çok sayıda silah ele geçirdi | Video
Kars’ta polis çok sayıda silah ele geçirdi | Video

Kars’ta polis çok sayıda silah ele geçirdi | Video

20.05.2024 | 16:44

Kars’ta polis çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 8 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince silah tüccarlarına yönelik operasyonlar sürüyor.
KOM ekiplerince Kars merkezli Akyaka ve Selim ilçelerinde yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 9 şarjör, 173 tabanca fişeği ve 68 av fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli 8 kişi hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kars’ta polis çok sayıda silah ele geçirdi | Video 01:34
Kars’ta polis çok sayıda silah ele geçirdi | Video 20.05.2024 | 16:44
Fırıncıyı tabancayla yaralayan kurye, çalışanlar tarafından böyle darbedildi | Video 01:35
Fırıncıyı tabancayla yaralayan kurye, çalışanlar tarafından böyle darbedildi | Video 20.05.2024 | 16:35
Yol ortasına park tartışmasında arbede çıktı: 2 polis yaralı, 3 gözaltı | Video 03:02
"Yol ortasına park" tartışmasında arbede çıktı: 2 polis yaralı, 3 gözaltı | Video 20.05.2024 | 14:10
Pencereden girdiği işyerinden 7 bin lira çalan şahıs asansör makine dairesinde yakalandı | Video 01:18
Pencereden girdiği işyerinden 7 bin lira çalan şahıs asansör makine dairesinde yakalandı | Video 20.05.2024 | 15:07
Küçükçekmece’de sokak ortasında kavga kamerada | Video 00:21
Küçükçekmece’de sokak ortasında kavga kamerada | Video 20.05.2024 | 14:06
Fatih’te yol ortasına park tartışmasında arbede çıktı! 2 polis yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı | Video 03:02
Fatih'te "yol ortasına park" tartışmasında arbede çıktı! 2 polis yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı | Video 20.05.2024 | 14:06
Balıkesir İzmir yolunda trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı | Video 01:57
Balıkesir İzmir yolunda trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı | Video 20.05.2024 | 13:49
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine operasyon: 15 gözaltı | Video 01:12
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine operasyon: 15 gözaltı | Video 20.05.2024 | 13:31
Sinan Akçıl’dan Fransa konserinde ’Filistin’ açıklaması 00:48
Sinan Akçıl'dan Fransa konserinde 'Filistin' açıklaması 20.05.2024 | 13:30
Kurbağa avlayan yılana anne terlikli müdahale | Video 01:32
Kurbağa avlayan yılana anne terlikli müdahale | Video 20.05.2024 | 12:37
Seyhan Nehri’nde kaybolan gencin cesedi bulundu: Ailesinin feryatları yürek yaktı | Video 03:04
Seyhan Nehri'nde kaybolan gencin cesedi bulundu: Ailesinin feryatları yürek yaktı | Video 20.05.2024 | 12:37
Silivri’de tefeci operasyonu: 5 gözaltı | Video 01:36
Silivri’de tefeci operasyonu: 5 gözaltı | Video 20.05.2024 | 12:01
Sultangazi’de motosiklet sürücüsü küçük çocuğa çarpıp kaçtı: O anlar kamerada | Video 00:12
Sultangazi'de motosiklet sürücüsü küçük çocuğa çarpıp kaçtı: O anlar kamerada | Video 20.05.2024 | 11:20
Sahte genç kız profili açarak vatandaşları dolandıran çete çökertildi | Video 01:50
Sahte genç kız profili açarak vatandaşları dolandıran çete çökertildi | Video 20.05.2024 | 11:13
Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar | Video 07:13
Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar | Video 20.05.2024 | 11:07
İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: 100 milyon liralık bakım cihazı ele geçirildi | Video 00:41
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 100 milyon liralık bakım cihazı ele geçirildi | Video 20.05.2024 | 11:09
Eğirdir Gölü kıyısında el bombaları bulundu, plaj girişe kapatıldı | Video 01:11
Eğirdir Gölü kıyısında el bombaları bulundu, plaj girişe kapatıldı | Video 20.05.2024 | 11:07
Sosyal medya tartışmasında 14 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövüp kalbini durduran 2 kişi tutuklandı | Video 01:31
Sosyal medya tartışmasında 14 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövüp kalbini durduran 2 kişi tutuklandı | Video 20.05.2024 | 10:56
Kavga eden şahıs yola savrulunca araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 00:28
Kavga eden şahıs yola savrulunca araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 20.05.2024 | 10:54
Tokatlı çiftçi boru döşerken gelen sesin kaynağını öğrenince hayrete düştü! Borunun içinden... | Video 03:39
Tokatlı çiftçi boru döşerken gelen sesin kaynağını öğrenince hayrete düştü! Borunun içinden... | Video 20.05.2024 | 10:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA