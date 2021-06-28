Kars’ta sıcaktan bunalanlar soluğu Çıldır Gölü'nde aldı | Video

Çıldır Gölü, Ege Akdeniz sahillerini aratmıyor. Hava sıcaklığını 30’u bulduğu Kars’ta, sıcaktan bunalan Karslılar serinlemek için soluğu Çıldır Gölü’nde aldı.

Kars son yılların en sıcak yazını yaşıyor. Hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü kentte vatandaşlar serinlemek için Çıldır Gölü'ne yöneldi. Aileleriyle birlikte dönemim Valisi Rahmi Doğan tarafından yaptırılan Kütük Ev bölgesine geliyor. Burada çam ağaçları arasında bir süre dinlenen vatandaşlar daha sonra kendilerini buz gibi Çıldır Gölü'nün sularına bırakıyor.

Son yılların en sıcak yazının yaşandığı Kars'ta, vatandaşlar özellikle ağaçlık alanları ve göl kenarlarını tercih ediyor. Aileleriyle birlikte Çıldır Gölü Kütük Ev bölgesine gelen vatandaşlar, günün ilerleyen saatlerinde havanın daha da ısınmasıyla birlikte soluğu Çıldır Gölü'nün serin sularında alıyor. Göle serinlemek üzere girenlerin çoğunluğunu ise kadın ve çocuklar oluşturuyor.

"HAVA ÇOK SICAK"

Kars'tan serinlemek için Çıldır Gölü'ne geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Geçen yıla göre hava sıcaklığı daha fazla, serinlemek için, çimmek için buraya geldim" dedi.

"SERİNLEMEK İÇİN KENDİMİZİ GÖLE ATTIK"

Havanın çok sıcak olduğunu belirten vatandaşlar, "Kars merkezde oturuyoruz. Bu yıl geçen sıcaklıktan dolayı kendimizi serinlemek için Çıldır Gölü'ne attık. Göle yer altım kaynaklarından çıkan sularla besleniyor. Yüzdüğünüz zaman o su salyası gibi durumlar oluşmuyor. Yosun yok, daha güzel, daha serin" diye konuştular.

Çıldır Gölü'nün serin sularına kendilerini bırak vatandaşlar, buz gibi sularda yüzerek serinlediler. Çocuklarıyla birlikte göle gelen vatandaşlar, hem yüzerek serinlediler, hem de çocuklarıyla birlikte gönüllerince eğlendiler.