Kars'ta tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı | Video

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Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı onlarca araç yolda kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar donmaktan son anda kurtarıldı.
Ekiplerin müdahale ettiği vatandaşların araçları kaldıkları yerden çekildi. Vatandaşlar daha sonra iş makineleri vasıtasıyla ilçe merkezi nakledildi. Soğuktan donmaktan son anda kurtarılan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.
Araçların adeta kara gömüldüğü Sarıkamış'ta kar yağışı ve tipi devam ediyor. Yetkililer vatandaşları mecbur kalmadıkları takdirde araçlarıyla kent dışına çıkmamaları konusunda uyardı.