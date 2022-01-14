Video Yaşam Kars'ta tipide mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı | Video
Kars'ta tipide mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı | Video

Kars'ta tipide mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı | Video

14.01.2022 | 10:30

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Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 2 öğretmen, İl Özel İdaresi ekipler tarafından kurtarıldı.

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