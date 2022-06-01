Video Yaşam Kars’ta trafik kazası: 1 yaralı | Video
Kars’ta trafik kazası: 1 yaralı | Video

Kars’ta trafik kazası: 1 yaralı | Video

01.06.2022 | 08:30

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Kars’ta orta refüje çarpan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza; Çevre yolu Bölge Trafik Kavşağında meydana geldi. Havaalanı kavşağından Bölge Trafik kavşağına seyir halindeki otomobil, kavşakta yeşil ışık yanarken sola dönerek ters şeride girdi. Kimlik bilgileri öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil, orta refüje ve trafik bilgi levhalarına çarparak takla attı. Takla atan otomobilde sürücü yaralandı. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen trafik ekipleri kaza yerine güvenlik şeridi çekerek kontrol altına alırken, otomobil sürücüsü bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak Harakani Devlet Hastanesi sevk edildi. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kısa süre trafiği kapatılan yol, temizlendikten sonra yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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