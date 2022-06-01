Kars’ta trafik kazası: 1 yaralı | Video

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Kars’ta orta refüje çarpan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen trafik ekipleri kaza yerine güvenlik şeridi çekerek kontrol altına alırken, otomobil sürücüsü bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak Harakani Devlet Hastanesi sevk edildi. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kısa süre trafiği kapatılan yol, temizlendikten sonra yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.