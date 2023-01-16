Video Yaşam Kart bakiyesi yetmeyince market çalışanı ile müşteri kavga etti, ortalık savaş alanına döndü | Video
Kart bakiyesi yetmeyince market çalışanı ile müşteri kavga etti, ortalık savaş alanına döndü | Video

Kart bakiyesi yetmeyince market çalışanı ile müşteri kavga etti, ortalık savaş alanına döndü | Video

16.01.2023 | 08:52

Esenyurt’ta bir market çalışanı ile kadın müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgaya müşterinin yakınları da dahil olunca mahalle bir anda karıştı. Polis ekipleri öfkeli kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

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Olay, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1157 sokakta yaşandı. İddiaya göre, bir markette çalışan ile kadın müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kadının kavga ettiğini duyan yakınları da markete gelerek kavgaya müdahil oldu. Kadının onlarca yakını market önünde toplandı. İhbar üzerine olay yerine devriye ekipleriyle birlikte çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de sevk edildi. Polis ekipleri, kalabalık ve öfkeli grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan, kavga anıda cep telefonu kamerasına yansıdı.

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