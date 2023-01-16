Kart bakiyesi yetmeyince market çalışanı ile müşteri kavga etti, ortalık savaş alanına döndü | Video
Esenyurt’ta bir market çalışanı ile kadın müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgaya müşterinin yakınları da dahil olunca mahalle bir anda karıştı. Polis ekipleri öfkeli kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.
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