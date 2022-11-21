Kartal Aydos Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü | Video

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Anadolu Yakası'nın en büyük ormanlık alanlarından birisi olan Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gece saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi müdahale ederek yangını söndürdü.