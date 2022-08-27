Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:26
Zonguldak'ta kaldırım çöktü: 2 yaralı | Video 27.08.2022 | 09:06
02:59
Kartal D-100 karayolu'nda feci kaza: 2 ölü | Video 27.08.2022 | 09:06
00:32
00:32
02:02
01:28
03:51
01:47
03:28
Fatih'te otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamerada | Video 26.08.2022 | 16:53
00:40
Cadde ortasında tehlikeli drift kamerada | Video 26.08.2022 | 16:51
02:50
Çürümüş ceset parçalarının kime ait olduğunu belirledi | Video 26.08.2022 | 16:41
01:17
Otomobilin çarptığı adam metrelerce savruldu! O anlar kamerada | Video 26.08.2022 | 16:41
00:47
Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti | Video 26.08.2022 | 16:00
00:20
Çalışma ruhsatı iptal edilmiş… Trafikten men edildi… | Video 26.08.2022 | 15:54
00:46
Akdeniz’de facianın eşiğinden dönüldü | Video 26.08.2022 | 15:34
01:50
İzmir’de etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde hayatı felç etti | Video 26.08.2022 | 15:30
00:12
02:46
Şanlıurfa’da ele geçirilen tarihi geçmiş ürünler imha edildi | Video 26.08.2022 | 14:49
02:30
KARTAL D-100 Karayolunda kamyonete arkadan çarpan motosikletteki iki kişi feci şekilde can verdi. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafiğe kapandı.