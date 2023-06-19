Kartal D-100'de makas terörü kamerada | Video 19.06.2023 | 10:50 D-100 Karayolu Kartal mevkiinde otomobil ile seyreden bir maganda, araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Bir sürücü, trafikte aracıyla makas atarak ilerledi. Hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan trafik magandasının makas attığı ve emniyet şeridini ihlal ettiği anlar, aynı yol üzerinde seyir halinde olan başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.